Украинский бизнес должен диверсифицировать поставки энергоресурсов - Данилюк

"Это зависит от разных категорий, например, дизель - это около 40%, то есть это существенная доля, и в ожидании ограничительных мер бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки, и это на самом деле происходит. Все-таки, возможны варианты, просто будет смена поставщика, не будет реального ограничения. Как страна, мы должны быть к этому готовы", - ответил Данилюк на вопрос, какую долю занимают импортируемые из Российской Федерации энергоресурсы.

Данилюк добавил, что варианты диверсификации существуют, однако некоторые из них могут занять время, а некоторые - привести к росту цен на этот ресурс.

Напомним, большинство членов СНБО против запуска энергорынка в июле.