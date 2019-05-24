З початку року великий бізнес в Україні знизив прибутки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Прибутки великих та середніх підприємств в Україні за перші три місяці поточного року знизились на 7% у порівнянні з відповідним показником минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
За даними Держстату, за січень-березень 2019 р. фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 111,1 млрд грн прибутку (за січень-березень 2018 р. − 119,6 млрд грн прибутку).
Прибуток становив 152,5 млрд грн, або 93,2% порівняно із січнем-березнем 2018 р., збитків допущено на суму 41,4 млрд грн (або 101,7%).
Частка збиткових підприємств за січень-березень 2019 р. становила 27,2% (за січень-березень 2018 р. – 26,3%).
Нагадаємо, великі компанії задекларували на 15,3% більше ПДВ, аніж торік.