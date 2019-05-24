Великі компанії задекларували на 15,3% більше ПДВ, аніж торік

КИЇВ. 24 травня. УНН. За результатами роботи квітня 2019 року платниками Офісу великих платників податків задекларовано до сплати 10,6 млрд грн податку на додану вартість, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на понад 1,4 млрд грн або на 15,3%. Про це УНН повідомили у прес-службі Офісу.