Великі компанії задекларували на 15,3% більше ПДВ, аніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. За результатами роботи квітня 2019 року платниками Офісу великих платників податків задекларовано до сплати 10,6 млрд грн податку на додану вартість, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на понад 1,4 млрд грн або на 15,3%. Про це УНН повідомили у прес-службі Офісу.
При цьому, обсяги оподатковуваних операцій на території України, в порівнянні з минулим роком, зросли лише на 1,9%. Таким чином, значно збільшилась податкова віддача платників в порівнянні з минулим роком, а саме на 0,34 відсоткових пункти і залишається найвищою в Україні (з 2,71% за результатами фінансово-господарської діяльності за квітень 2018 року до 3,05% - за квітень 2019 року).
Позитивна динаміка нарахувань податку на додану вартість простежується і в порівняні з середньомісячними нарахуваннями за січень-березень 2019 року, зокрема нарахування зросли на 711 млн грн, або на 7,3% в порівнянні з середньомісячними показниками.
Нагадаємо, з початку року платникам податків повернули більше 57 млрд грн.