Крупные компании задекларировали на 15,3% больше НДС, чем в прошлом году

При этом объемы налогооблагаемых операций на территории Украины, по сравнению с прошлым годом, выросли всего на 1,9%. Таким образом, значительно увеличилась налоговая отдача плательщиков по сравнению с прошлым годом, а именно на 0,34 процентных пункта и остается самой высокой в Украине (с 2,71% по результатам финансово-хозяйственной деятельности за апрель 2018 года до 3,05% - за апрель 2019).

Положительная динамика начислений налога на добавленную стоимость прослеживается и в сравнении со среднемесячными начислениями за январь-март 2019 года, в частности начисления выросли на 711 млн грн, или на 7,3% по сравнению со среднемесячными показателями.

Напомним, с начала года налогоплательщикам вернули более 57 млрд грн.