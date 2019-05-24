Крупные компании задекларировали на 15,3% больше НДС, чем в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По результатам работы апреля 2019 плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков задекларировано к уплате 10,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года єто больше на более чем 1,4 млрд грн или на 15,3%. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса.
При этом объемы налогооблагаемых операций на территории Украины, по сравнению с прошлым годом, выросли всего на 1,9%. Таким образом, значительно увеличилась налоговая отдача плательщиков по сравнению с прошлым годом, а именно на 0,34 процентных пункта и остается самой высокой в Украине (с 2,71% по результатам финансово-хозяйственной деятельности за апрель 2018 года до 3,05% - за апрель 2019).
Положительная динамика начислений налога на добавленную стоимость прослеживается и в сравнении со среднемесячными начислениями за январь-март 2019 года, в частности начисления выросли на 711 млн грн, или на 7,3% по сравнению со среднемесячными показателями.
Напомним, с начала года налогоплательщикам вернули более 57 млрд грн.