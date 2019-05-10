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З початку року платникам податків повернули більше 57 млрд грн

З початку року платникам податків повернули більше 57 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. З початку року платникам податків відшкодували більше 57 млрд грн ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.

"Протягом січня-квітня 2019 року Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам 57,2 млрд грн податку на додану вартість", - йдеться у повідомленні.

Порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 31,2%, або на 13,6 млрд грн. У січні-квітні 2018 року платникам було відшкодовано 43,6 млрд грн.

Як уточнили у ДФС, сума середньомісячного відшкодування ПДВ у 2019 році склала 14,3 млрд грн. В свою чергу протягом 2018 року сума середньомісячного відшкодування ПДВ становила 11 млрд грн.

Зазначається, що у квітні 2019 року платникам було повернуто 11,8 млрд грн ПДВ.

Нагадаємо, у ДФС повідомили про зростання зборів до зведеного бюджету.

Українські Національні Новини

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