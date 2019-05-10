З початку року платникам податків повернули більше 57 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. З початку року платникам податків відшкодували більше 57 млрд грн ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.
"Протягом січня-квітня 2019 року Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам 57,2 млрд грн податку на додану вартість", - йдеться у повідомленні.
Порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 31,2%, або на 13,6 млрд грн. У січні-квітні 2018 року платникам було відшкодовано 43,6 млрд грн.
Як уточнили у ДФС, сума середньомісячного відшкодування ПДВ у 2019 році склала 14,3 млрд грн. В свою чергу протягом 2018 року сума середньомісячного відшкодування ПДВ становила 11 млрд грн.
Зазначається, що у квітні 2019 року платникам було повернуто 11,8 млрд грн ПДВ.
Нагадаємо, у ДФС повідомили про зростання зборів до зведеного бюджету.