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С начала года налогоплательщикам вернули более 57 млрд грн

С начала года налогоплательщикам вернули более 57 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 12408 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. С начала года налогоплательщикам возместили более 57 млрд грн НДС. Об этом сообщает пресс-служба ДФС, передает УНН.

"В течение января-апреля 2019 Государственная фискальная служба Украины возместила плательщикам 57,2 млрд грн налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 31,2%, или на 13,6 млрд грн. В январе-апреле 2018 плательщикам было возмещено 43,6 млрд грн.

Как уточнили в ДФС, сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 14,3 млрд грн. В свою очередь в течение 2018 сумма среднемесячного возмещения НДС составляла 11 млрд грн.

Отмечается, что в апреле 2019 плательщикам было возвращено 11,8 млрд грн НДС.

Напомним, в ДФС сообщили о росте сборов в сводный бюджет.

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