С начала года налогоплательщикам вернули более 57 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. С начала года налогоплательщикам возместили более 57 млрд грн НДС. Об этом сообщает пресс-служба ДФС, передает УНН.
"В течение января-апреля 2019 Государственная фискальная служба Украины возместила плательщикам 57,2 млрд грн налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 31,2%, или на 13,6 млрд грн. В январе-апреле 2018 плательщикам было возмещено 43,6 млрд грн.
Как уточнили в ДФС, сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 14,3 млрд грн. В свою очередь в течение 2018 сумма среднемесячного возмещения НДС составляла 11 млрд грн.
Отмечается, что в апреле 2019 плательщикам было возвращено 11,8 млрд грн НДС.
Напомним, в ДФС сообщили о росте сборов в сводный бюджет.