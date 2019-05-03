У ДФС повідомили про зростання зборів до зведеного бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За січень – квітень 2019 року за оперативними даними до зведеного бюджету зібрано 390 млрд грн. Це на 13,7%, або на 47,1 млрд грн більше відповідного періоду минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.
Так, за січень-квітень 2018 року до зведеного бюджету надійшло 342,9 млрд грн.
До державного бюджету зібрано 306,9 млрд грн. Цей показник перевищує відповідний період минулого року на 11,7%, або на 32 млрд гривень.
Податкових платежів до загального фонду держбюджету у січні-квітні 2019 року зібрано у розмірі 185,4 млрд грн. Це на 10,7% або майже на 18 млрд грн перевищує минулорічний показник.
Митних платежів надійшло 121,5 млрд грн, що на 13,1 млрд грн, або на 14,1% більше, ніж за січень-квітень 2018 року.
У квітні поточного року до зведеного бюджету зібрано 93,2 млрд грн. Це на 12,2%, або на 10 млрд грн перевищує показник квітня минулого року.
У квітні до державного бюджету зібрано 70 млрд грн. Також у квітні до загального фонду держбюджету зібрано 41 млрд грн податкових платежів. Митних платежів у квітні надійшло 29 млрд грн, що на 9,8%, або на 2,6 млрд грн перевищує минулорічний показник.
Водночас, раніше УНН повідомляв, що за даними Міністерства фінансів Державний бюджет у січні-квітні 2019 року зведено з дефіцитом 0,9 млрд грн при затвердженому річному показнику у сумі 90 млрд грн.