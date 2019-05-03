У ДФС повідомили про зростання зборів до зведеного бюджету

КИЇВ. 3 травня. УНН. За січень – квітень 2019 року за оперативними даними до зведеного бюджету зібрано 390 млрд грн. Це на 13,7%, або на 47,1 млрд грн більше відповідного періоду минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.