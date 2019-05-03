Дефіцит Держбюджету у січні-квітні сягнув 0,9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Державний бюджет у січні-квітні 2019 року зведено з дефіцитом 0,9 млрд грн при затвердженому річному показнику у сумі 90 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Дефіцит Державного бюджету становив 0,9 млрд грн при затвердженому річному показнику у сумі 90,0 млрд грн", - повідомили у Мінфіні.
Дефіцит, як зазначається, було профінансовано за рахунок державних запозичень.
"Державні запозичення за січень-квітень 2019 року становили близько 158,5 млрд гривень або 98,9% від уточненого розпису на цей період", - додали у відомстві.
Всього від розміщення ОВДП, за даними Мінфіну, на фінансування Держбюджету залучено 132,2 млрд грн (зокрема в гривні – 91,0 млрд грн, в доларах США – 1,5 млрд дол. США та в євро – 38,7 млн євро).
Із зовнішніх джерел за січень-квітень 2019 року, як повідомляється, залучено 26,4 млрд грн шляхом отримання другого траншу кредиту під гарантію Світового банку обсягом 529 млн євро та дорозміщення ОЗДП 2018 року на номінальну суму 350 млн дол. США.
Надходження від приватизації становили 190,7 млн грн.
Нагадаємо, бюджет України за січень-квітень недоотримав понад 16 млрд грн.