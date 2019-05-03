Дефицит Госбюджета в январе-апреле составил 0,9 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Государственный бюджет в январе-апреле 2019 года сведен с дефицитом 0,9 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Дефицит государственного бюджета составил 0,9 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90,0 млрд грн", - сообщили в Минфине.
Дефицит, как отмечается, был профинансирован за счет государственных заимствований.
"Государственные заимствования за январь-апрель 2019 года составили около 158,5 млрд гривен или 98,9% от уточненной росписи на этот период", - добавили в ведомстве.
Всего от размещения ОВГЗ, по данным Минфина, на финансирование Госбюджета привлечено 132,2 млрд грн (в частности в гривне - 91,0 млрд грн, в долларах США - 1,5 млрд долл. США и в евро - 38,7 млн евро).
Из внешних источников за январь-апрель 2019 года, как сообщается, привлечено 26,4 млрд грн путем получения второго транша кредита под гарантию Всемирного банка в размере 529 млн евро и доразмещения ОВГЗ 2018 года на номинальную сумму 350 млн долл. США.
Поступления от приватизации составили 190,7 млн грн.
Напомним, бюджет Украины за январь-апрель недополучил более 16 млрд грн.