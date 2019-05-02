Бюджет України за січень-квітень недоотримав понад 16 млрд грн - Держказначейство
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Державний бюджет України за січень-квітень 2019 року одержав 322,566 млрд грн доходів, що на 16,125 млрд грн, нижче за плановий показник на цей період. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційні дані зі сайту Державної казначейської служби України.
Так, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, коли доходи держбюджету становили 272,848 млрд грн, то доходи держбюджету в січні-квітні 2019-го зросли на 49,718 млрд грн.
До слова, на 2019 рік Держбюджет України передбачає доходи на суму 1,026 трлн грн, видатки - 1,112 трлн грн, а граничний обсяг дефіциту передбачає на рівні 89,989 млрд грн.
Як повідомляв УНН, за інформацією Рахункової палати, план надходжень до держбюджету не виконано на 10,8%.
Нагадаємо, у Рахунковій палаті повідомили, що за перший квартал дефіцит держбюджету становив 35 млрд грн.