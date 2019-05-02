Бюджет України за січень-квітень недоотримав понад 16 млрд грн - Держказначейство

КИЇВ. 2 травня. УНН. Державний бюджет України за січень-квітень 2019 року одержав 322,566 млрд грн доходів, що на 16,125 млрд грн, нижче за плановий показник на цей період. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційні дані зі сайту Державної казначейської служби України.