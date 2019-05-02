Бюджет Украины за январь-апрель недополучил более 16 млрд грн - Госказначейство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Государственный бюджет Украины за январь-апрель 2019 года получил 322,566 млрд грн доходов, что на 16,125 млрд грн, ниже планового показателя на этот период. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальные данные из сайта Государственной казначейской службы Украины.
Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда доходы госбюджета составили 272,848 млрд грн, то доходы госбюджета в январе-апреле 2019-го выросли на 49,718 млрд грн.
К слову, на 2019 год Госбюджет Украины предусматривает доходы на сумму 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, а предельный объем дефицита предполагает на уровне 89,989 млрд грн.
Как сообщал УНН, по информации Счетной палаты, план поступлений в госбюджет не выполнен на 10,8%.
Напомним, в Счетной палате сообщили, что за первый квартал дефицит госбюджета составил 35 млрд грн.