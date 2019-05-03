В ГФС сообщили о росте сборов в сводный бюджет

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. За январь - апрель 2019 по оперативным данным в сводный бюджет собрано 390 млрд грн. Это на 13,7%, или на 47,1 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Так, за январь-апрель 2018 году до сводный бюджет поступило 342,9 млрд грн.

В государственный бюджет собрано 306,9 млрд грн. Этот показатель превышает соответствующий период прошлого года на 11,7%, или на 32 млрд гривен.

Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в январе-апреле 2019 собрано в размере 185,4 млрд грн. Это на 10,7% или почти на 18 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Таможенных платежей поступило 121,5 млрд грн, что на 13,1 млрд грн, или на 14,1% больше, чем за январь-апрель 2018 года.

В апреле текущего года в сводный бюджет собрано 93,2 млрд грн. Это на 12,2%, или на 10 млрд грн превышает показатель апреля прошлого года.

В апреле в государственный бюджет собрано 70 млрд грн. Также в апреле в общий фонд госбюджета собрано 41 млрд грн налоговых платежей. Таможенных платежей в апреле поступило 29 млрд грн, что на 9,8%, или на 2,6 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Между тем, ранее УНН сообщал, что по данным Министерства финансов Государственный бюджет в январе-апреле 2019 сведен с дефицитом 0,9 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90 млрд грн.

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