В ГФС сообщили о росте сборов в сводный бюджет

КИЕВ. 3 мая. УНН. За январь - апрель 2019 по оперативным данным в сводный бюджет собрано 390 млрд грн. Это на 13,7%, или на 47,1 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.