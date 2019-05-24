С начала года крупный бизнес в Украине снизил прибыль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Прибыль крупных и средних предприятий в Украине за первые три месяца текущего года снизились на 7% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
По данным Госстата, за январь-март 2019 года финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий составил 111,1 млрд грн прибыли (за январь-март 2018 - 119,6 млрд грн прибыли).
Прибыль составила 152,5 млрд грн, или 93,2% по сравнению с январем-мартом 2018, убытков допущены на сумму 41,4 млрд грн (или 101,7%).
Доля убыточных предприятий за январь-март 2019 составила 27,2% (за январь-март 2018 - 26,3%).
Напомним, крупные компании задекларировали на 15,3% больше НДС, чем в прошлом году.