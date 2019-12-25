В американском городе Уосо хотят отменить запрет на игру в снежки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря УНН. Власти города Уосо в штате Висконсин планируют снять запрет на игру в снежки, который действует с 1962 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
“В Уосо проголосовали за внесение поправок в постановление 1962 года, которое запрещает запуск снарядов, в том числе снежков, в черте города”, — пишут в издании.
Сообщается, что участники снежных боев десятилетиями рисковали получить штраф в размере 114 долларов — закон, благодаря которому Уосо удостоился звания “худший город в Америке”.
Тем не менее, за последние 15 лет штраф по этой статье выписывался всего десять раз, и только в двух случаях речь действительно шла о снежках, когда, по словам полицейских, хулиганы бросали снежки в проезжающие машины.
Однако на прошлой неделе городской комитет общественной безопасности проголосовал за исключение слова “снежки” из местного закона, но сохранил формулировку “метание снарядов”. Подобное решение было принято из-за опасений, что кто-то все-таки захочет кинуть что-то в проезжающие машины, а подобная формулировка поможет не допустить этого.
Поправки к закону уже одобрил один из комитетов администрации Уосо. Голосование в городском совете должно состояться в ближайшее время.
Напомним, в Нью-Йорке женщина убирала снег с дороги возле своего дома в костюме единорога.