В американському місті Уосо хочуть скасувати заборону на гру в сніжки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня УНН. Влада міста Уосо в штаті Вісконсін планують зняти заборону на гру в сніжки, яка діє з 1962 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
“В Уосо проголосували за внесення поправок до постанови 1962 року, яка забороняє запуск снарядів, в тому числі сніжок, в межах міста”, — пишуть у виданні.
Повідомляється, що учасники снігових боїв десятиліттями ризикували отримати штраф у розмірі 114 доларів — закон, завдяки якому Уосо удостоївся звання “найгірше місто в Америці”.
Проте, за останні 15 років штраф за цією статтею виписувався всього десять разів, і лише в двох випадках мова дійсно йшла про сніжки, коли, за словами поліцейських, хулігани кидали сніжки в проїжджаючі машини.
Однак минулого тижня міський комітет громадської безпеки проголосував за виключення слова “сніжки” з місцевого закону, але зберіг формулювання “метання снарядів”. Подібне рішення було прийнято через побоювання, що хтось все-таки захоче кинути щось у проїжджаючі машини, а подібне формулювання допоможе не допустити цього.
Поправки до закону вже схвалив один з комітетів адміністрації Уосо. Голосування в міській раді має відбутися найближчим часом.
Нагадаємо, в Нью-Йорку жінка прибирала сніг з дороги біля свого будинку в костюмі єдинорога.