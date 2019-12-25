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В американському місті Уосо хочуть скасувати заборону на гру в сніжки

В американському місті Уосо хочуть скасувати заборону на гру в сніжки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня УНН. Влада міста Уосо в штаті Вісконсін планують зняти заборону на гру в сніжки, яка діє з 1962 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

“В Уосо проголосували за внесення поправок до постанови 1962 року, яка забороняє запуск снарядів, в тому числі сніжок, в межах міста”, — пишуть у виданні.

Повідомляється, що учасники снігових боїв десятиліттями ризикували отримати штраф у розмірі 114 доларів — закон, завдяки якому Уосо удостоївся звання “найгірше місто в Америці”.

Проте, за останні 15 років штраф за цією статтею виписувався всього десять разів, і лише в двох випадках мова дійсно йшла про сніжки, коли, за словами поліцейських, хулігани кидали сніжки в проїжджаючі машини.

Однак минулого тижня міський комітет громадської безпеки проголосував за виключення слова “сніжки” з місцевого закону, але зберіг формулювання “метання снарядів”. Подібне рішення було прийнято через побоювання, що хтось все-таки захоче кинути щось у проїжджаючі машини, а подібне формулювання допоможе не допустити цього.

Поправки до закону вже схвалив один з комітетів адміністрації Уосо. Голосування в міській раді має відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, в Нью-Йорку жінка прибирала сніг з дороги біля свого будинку в костюмі єдинорога.

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