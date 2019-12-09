У США жінка прибирала сніг у костюмі єдинорога
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Нью-Йорку жінка прибирала сніг з дороги біля свого будинку у костюмі єдинорога. Про це повідомили ABC на своїй сторінці в Instagram.
"Жінка з Нью-Йорку, одягнена, як єдиноріг, зробила звичний процес прибирання снігу з дороги біля будинку трошки більш чарівним!", - повідомили у ЗМІ.
На відео видно, як великий єдиноріг з веселковим волоссям керує снігоприбиральною машиною і танцює під час прибирання.
Нагадаємо, в японському магазині клієнти можуть купувати подарунки дистанційно через роботів.
Синоптики дали прогноз до кінця робочого тижня.
Посмотреть эту публикацию в Instagram