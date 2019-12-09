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У США жінка прибирала сніг у костюмі єдинорога

Київ • УНН

 • 24718 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Нью-Йорку жінка прибирала сніг з дороги біля свого будинку у костюмі єдинорога. Про це повідомили ABC на своїй сторінці в Instagram.

"Жінка з Нью-Йорку, одягнена, як єдиноріг, зробила звичний процес прибирання снігу з дороги біля будинку трошки більш чарівним!", - повідомили у ЗМІ.

На відео видно, як великий єдиноріг з веселковим волоссям керує снігоприбиральною машиною і танцює під час прибирання.

Нагадаємо, в японському магазині клієнти можуть купувати подарунки дистанційно через роботів.

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Публикация от ABC News (@abcnews)

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