У Японському магазині клієнти можуть купувати подарунки дистанційно через роботів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Токіо, Японія, відкрили перший у світі магазин, в якому клієнти можуть дистанційно купувати подарунки через роботів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyodo news.
“Японська авіакомпанія ANA Holdings Inc. відкрила в четвер перший магазин у світі, де клієнти можуть віддалено робити покупки через робота-аватара”, — повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що декілька роботів у формі півтораметрової палиці будуть розміщені в магазині “avatar-in” до 24 грудня в торговому центрі в Токіо.
“Клієнти, використовуючи комп’ютери, можуть керувати роботом на ім’я „newme“ з будь-якої точки країни та купувати товари в магазині подарунків так, ніби вони там були. Робот має на своєму корпусі монітор розміром з планшетом, який відображає вираз обличчя замовника в режимі реального часу та рухається по магазину на колесах”, — зазначили в ЗМІ.
Вказано, що для доступу до сервісу потрібно зареєструватись через Інтернет. В Японії планують впровадити тисячу таких роботів, в тому числі до Олімпіади та Параолімпіади наступного року в Токіо.
Також зазначається, що в майбутньому таких роботів можуть використовувати для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, в Китаї презентували робота для сортування сміття.