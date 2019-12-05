В Японском магазине клиенты могут покупать подарки дистанционно через роботов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Токио, Япония, открыли первый в мире магазин, в котором клиенты могут дистанционно покупать подарки через роботов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo news.
“Японская авиакомпания ANA Holdings Inc. открыла в четверг первый магазин в мире, где клиенты могут удаленно делать покупки через робота-аватара”, — сообщили в СМИ.
Отмечается, что несколько роботов в форме полутораметровой палки будут размещены в магазине “avatar-in” до 24 декабря в торговом центре в Токио.
“Клиенты, используя компьютеры, могут управлять роботом по имени „newme“ с любой точки страны и покупать товары в магазине подарков так, будто они там были. Робот имеет на своем корпусе монитор размером с планшетом, который отражает выражение лица заказчика в режиме реального времени и движется по магазину на колесах”, — отметили в СМИ.
Указано, что для доступа к сервису нужно зарегистрироваться через Интернет. В Японии планируют внедрить тысячу таких роботов, в том числе к Олимпиаде и Паралимпиады в следующем году в Токио.
Также отмечается, что в будущем таких роботов могут использовать для оказания медицинской помощи.
Напомним, в Китае презентовали работа для сортировки мусора.