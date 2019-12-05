В Японском магазине клиенты могут покупать подарки дистанционно через роботов

“Японская авиакомпания ANA Holdings Inc. открыла в четверг первый магазин в мире, где клиенты могут удаленно делать покупки через робота-аватара”, — сообщили в СМИ.

Отмечается, что несколько роботов в форме полутораметровой палки будут размещены в магазине “avatar-in” до 24 декабря в торговом центре в Токио.

“Клиенты, используя компьютеры, могут управлять роботом по имени „newme“ с любой точки страны и покупать товары в магазине подарков так, будто они там были. Робот имеет на своем корпусе монитор размером с планшетом, который отражает выражение лица заказчика в режиме реального времени и движется по магазину на колесах”, — отметили в СМИ.

Указано, что для доступа к сервису нужно зарегистрироваться через Интернет. В Японии планируют внедрить тысячу таких роботов, в том числе к Олимпиаде и Паралимпиады в следующем году в Токио.

Также отмечается, что в будущем таких роботов могут использовать для оказания медицинской помощи.

Напомним, в Китае презентовали работа для сортировки мусора.