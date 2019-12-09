В США женщина убирала снег в костюме единорога
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Нью-Йорке женщина убирала снег с дороги возле своего дома в костюме единорога. Об этом сообщили ABC на своей странице в Instagram.
"Женщина из Нью-Йорка, одетая, как единорог, сделала привычный процесс уборки снега с дороги у дома немного более волшебным!", - сообщили в СМИ.
На видео видно, как большой единорог с радужными волосами управляет снегоуборочной машиной и танцует во время уборки.
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