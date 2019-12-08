Синоптики дали прогноз до кінця робочого тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Практично до п’ятниці, 13 грудня, в Україні буде спостерігатися мінлива хмарність. Лише в окремих регіонах можливі дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
9 грудня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні Одещині до 11° тепла.
У вівторок – середу, 10 та11 грудня, хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі морів до 5° тепла; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 10°.
12- 13 грудня без опадів, лише в Карпатах 13 грудня невеликий сніг, на Закарпатті з дощем. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу; вдень від 1° морозу до 5° тепла.