Синоптики дали прогноз до конца рабочей недели

9 декабря ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге Одесской области до 11° тепла.

Во вторник - среду, 10 - 11 декабря, облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей до 5° тепла; днем 1-6° тепла, на юге страны до 10°.

12-13 декабря без осадков, лишь в Карпатах 13 декабря небольшой снег, на Закарпатье с дождем. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза; днем от 1° мороза до 5° тепла.