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В Алжире открыли "самую большую мечеть Африки"

В Алжире открыли "самую большую мечеть Африки"

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 04:45  •  643 просмотра

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В Алжире торжественно открыли самую большую мечеть в Африке под названием Большая мечеть Алжира, которая может вместить более 120 000 верующих и имеет минарет высотой 265 метров, что делает ее третьей по величине мечетью в мире.

В Алжире торжественно открыли "самую большую мечеть Африки" и третью по величине мечеть в мире после более чем десятилетия строительства и подготовки, омраченных спорами. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Большая мечеть Алжира расположена в столице, ее минарет высотой 265 метров. Алжирские государственные СМИ сообщают, что все заведение может принять более 120 тысяч верующих.

Время открытия наступает накануне мусульманского месяца поста Рамадан, когда верующие традиционно собираются вместе молиться в мечетях.

Почему мечеть вызывает споры?

Мечеть была детищем покойного свергнутого президента Абдельазиза Бутефлики , который был отстранен после протестов в 2019 году. Бутефлика хотел, чтобы мечеть стала его наследием, подобно мечети Хасана II в Касабланке, Марокко, соседнем Алжире и региональном сопернике.

Ее открытие было запланировано на февраль 2019 года, но протесты, которые в конце концов заставили его уйти в отставку, остановили эти планы.

Строительство мечети вызвало широкую полемику, на фоне критики относительно выбора ее места, которое, как предупреждали эксперты, находилось в достаточно сейсмоопасном районе, а также подозрения в коррупции.

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Официальная стоимость проекта составила 898 миллионов долларов.

Проект начат в 2011 году китайской строительной компанией и проектированием франкфуртских архитекторов KSP Engel.

Ее рекламируют как третью по величине мечеть в мире после священной мечети в Мекке и мечети пророка в Медине, расположенных в Саудовской Аравии.

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В Алжирі відкрили «найбільшу мечеть Африки»
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В Алжире открыли "самую большую мечеть Африки"

В Алжире торжественно открыли самую большую мечеть в Африке под названием Большая мечеть Алжира, которая может вместить более 120 000 верующих и имеет минарет высотой 265 метров, что делает ее третьей по величине мечетью в мире.

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