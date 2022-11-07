Алжир официально подал заявку на вступление в блок БРИКС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Алжир официально подал заявку на вступление в экономическую группу БРИКС, передает УНН ссылаясь на агентство Anadolu.
Детали
Блок развивающихся экономик включает россию, Бразилию, Индию, Китай и Южную Африку.
Представитель министерства иностранных дел Лейла Зарруки заявила, что североафриканская страна подала заявку на членство в экономическом блоке.
Зарруки добавила, что Алжир завершил все необходимые меры для членства, без каких-либо подробностей.
В июле президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности присоединиться к блоку, заявив, что БРИКС "привлекает внимание Алжира".
"Присоединение к этой группе уведет Алжир, пионера принципа неприсоединения, от тяготения двух полюсов", - сказал он тогда.
Добавим
На экономики пяти членов БРИКС, в которых проживает более 40 процентов населения мира, приходится около четверти мирового валового внутреннего продукта.