Алжир официально подал заявку на вступление в блок БРИКС

Детали

Блок развивающихся экономик включает россию, Бразилию, Индию, Китай и Южную Африку.

Представитель министерства иностранных дел Лейла Зарруки заявила, что североафриканская страна подала заявку на членство в экономическом блоке.

Зарруки добавила, что Алжир завершил все необходимые меры для членства, без каких-либо подробностей.

В июле президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности присоединиться к блоку, заявив, что БРИКС "привлекает внимание Алжира".

"Присоединение к этой группе уведет Алжир, пионера принципа неприсоединения, от тяготения двух полюсов", - сказал он тогда.

Добавим

На экономики пяти членов БРИКС, в которых проживает более 40 процентов населения мира, приходится около четверти мирового валового внутреннего продукта.