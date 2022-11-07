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Алжир офіційно подав заявку на вступ до блоку БРІКС

Алжир офіційно подав заявку на вступ до блоку БРІКС

Київ • УНН

 • 329474 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Алжир офіційно подав заявку на вступ до економічної групи БРІКС, передає УНН посилаючись на агенство Anadolu.

Деталі

Блок економік, що розвиваються, включає росію, Бразилію, Індію, Китай і Південну Африку.

Представник міністерства закордонних справ Лейла Заррукі заявила, що північноафриканська країна подала заявку на членство у економічному блоці.

Заррукі додала, що Алжир завершив усі необхідні заходи для членства, без будь-яких подробиць.

У липні президент Алжиру Абдельмаджід Теббун заявив про готовність приєднатися до блоку, заявивши, що БРІКС "привертає увагу Алжиру".

"Приєднання до цієї групи відведе Алжир, піонера принципу неприєднання, від тяжіння двох полюсів", - сказав він тоді.

Додамо

На економіки п'яти членів БРІКС, в яких мешкає понад 40 відсотків населення світу, припадає близько чверті світового валового внутрішнього продукту.

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