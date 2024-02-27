В Алжирі відкрили «найбільшу мечеть Африки»

В Алжирі урочисто відкрили "найбільшу мечеть Африки" та третю за величиною мечеть у світі після більш ніж десятиліття будівництва та підготовки, затьмарених суперечками. Про це пише DW, передає УНН.

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Велика мечеть Алжиру розташована в столиці, її мінарет висотою 265 метрів. Алжирські державні ЗМІ повідомляють, що весь заклад може прийняти понад 120 тисяч вірян.

Час відкриття настає напередодні мусульманського місяця посту Рамадан , коли віруючі традиційно збираються разом молитися в мечетях.

Чому мечеть викликає суперечки?

Мечеть була дітищем покійного скинутого президента Абдельазіза Бутефліки , якого було усунено після протестів у 2019 році. Бутефліка хотів, щоб мечеть стала його спадщиною, подібною до мечеті Хасана II у Касабланці, Марокко, сусідньому Алжиру та регіональному супернику.

Її відкриття було заплановано на лютий 2019 року, але протести, які зрештою змусили його піти у відставку, зупинили ці плани.

Будівництво мечеті викликало широку полеміку, на тлі критики щодо вибору її місця, яке, як попереджали експерти, знаходилося в досить сейсмонебезпечному районі, а також підозри в корупції.

Офіційна вартість проекту склала 898 мільйонів доларів.

Проект розпочато у 2011 році китайською будівельною компанією та проектуванням франкфуртських архітекторів KSP Engel.

Її рекламують як третю за величиною мечеть у світі після священної мечеті в Мецці та мечеті пророка в Медіні, розташованих у Саудівській Аравії.

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