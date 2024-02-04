В Афинах возле Министерства труда взорвалась бомба возле Министерства труда

Ночью в центре Афин сработало самодельное взрывное устройство возле Министерства труда и социальной защиты. Никто не пострадал, но зданию нанесли ущерб, сообщает местная газета Kathimerini, передает УНН.

Детали

Бомба взорвалась в 1:29 по местному времени. За 40 минут до взрыва в редакцию позвонил неизвестный и предупредил, что возле здания министерства заложено взрывное устройство.

Район оцепила полиция. В результате взрыва зданию был нанесен материальный ущерб, подробности не приводятся. Ответственность за взрыв взяла на себя анархистская группировка "Революционная классовая самооборона". Антитеррористическая служба Греции проводит расследование.

Контекст

В июне 2023 года правящая в Греции консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса одержала победу на повторных парламентских выборах, получив абсолютное большинство в парламенте. После этого Мицотакис пообещал грекам "конец неопределенности и начало эры стабильности".

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