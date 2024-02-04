В Афинах возле Министерства труда взорвалась бомба возле Министерства труда
Группа анархистов взяла на себя ответственность за самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало возле Министерства труда в Афинах, при этом никто не пострадал, но здание было повреждено.
Reuters: в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибли 40 человек
По сообщениям, в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибло 40 человек.
Лидеров России, Ирана и AfD не пригласили на Мюнхенские переговоры по безопасности
Лидеры России, Ирана и AfD не были приглашены на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия интереса к переговорам.
Саперы Минобороны обезвредили более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов
На прошлой неделе саперы Министерства обороны обезвредили более 2500 взрывоопасных предметов во время разминирования территории в освобожденных регионах Украины.
Глава Минобороны Британии рассказал об ударах по йеменским хуситам
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс защитил недавние совместные американо-британские удары по объектам хуситов в Йемене как пропорциональный ответ на атаки хуситов.
Российский телеграм-канал утверждает, что расстрелянный пилот Ту-95 Стегачев жив
Российский телеграм-канал утверждает, что пилот российского бомбардировщика Ту-95, которого украинская разведка назвала погибшим, на самом деле жив и лечится в больнице от огнестрельного ранения.
Число жертв от лесных пожаров в Чили возросло до 46
По словам президента Чили Габриэля Борича, количество погибших от лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо возросло до 46 человек.
Законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени - Илларион Павлюк
Законопроект о мобилизации полностью соответствует современным стандартам, предоставляя украинцам уверенность в 36-месячном периоде военной службы.
Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины
Белый дом выступает против законопроекта Палаты представителей о предоставлении дополнительной помощи Израилю в размере $17,6 млрд без выделения новых средств для Украины.
Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей
Польша выделила кредит для совместного производства вооружений между Украиной и Польшей, поскольку украинско-польские отношения улучшились после того, как Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности и согласилась координировать механизмы европейской интеграции.