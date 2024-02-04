В Афінах біля Міністерства праці вибухнула бомба

Уночі в центрі Афін спрацював саморобний вибуховий пристрій біля Міністерства праці та соціального захисту. Ніхто не постраждав, але будівлі завдали збитків, повідомляє місцева газета Kathimerini, передає УНН.

Деталі

Бомба вибухнула о 1:29 за місцевим часом. За 40 хвилин до вибуху до редакції зателефонував невідомий та попередив, що біля будівлі міністерства закладено вибуховий пристрій.

Район оточила поліція. Внаслідок вибуху будівлі було завдано матеріальних збитків, подробиці не наводяться. Відповідальність за вибух взяло на себе анархістське угруповання "Революційна класова самооборона". Антитерористична служба Греції проводить розслідування.

Контекст

У червні 2023 року правляча в Греції консервативна партія "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса здобула перемогу на повторних парламентських виборах, здобувши абсолютну більшість у парламенті. Після цього Міцотакіс пообіцяв грекам "кінець невизначеності та початок ери стабільності".

У Бериславі російська бомба впала біля житлового будинку, минулось без жертв