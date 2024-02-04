В Афінах біля Міністерства праці вибухнула бомба

ukenru
29 березня, 19:41 • 40509 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 92936 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114161 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116127 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231065 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156408 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146994 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132962 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121711 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112865 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.9 м/с
84 %
749 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40851 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48697 перегляди
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36047 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39368 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43496 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231065 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385147 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440401 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448785 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358217 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114161 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130475 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124674 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98575 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107792 перегляди
Актуальне
В Афінах біля Міністерства праці вибухнула бомба

В Афінах біля Міністерства праці вибухнула бомба

Київ • УНН

 • 29171 перегляди

Група анархістів взяла на себе відповідальність за саморобний вибуховий пристрій, який здетонував біля Міністерства праці в Афінах, при цьому ніхто не постраждав, але будівля була пошкоджена.

Уночі в центрі Афін спрацював саморобний вибуховий пристрій біля Міністерства праці та соціального захисту. Ніхто не постраждав, але будівлі завдали збитків, повідомляє місцева газета Kathimerini, передає УНН.

Деталі

Бомба вибухнула о 1:29 за місцевим часом. За 40 хвилин до вибуху до редакції зателефонував невідомий та попередив, що біля будівлі міністерства закладено вибуховий пристрій.

Район оточила поліція. Внаслідок вибуху будівлі було завдано матеріальних збитків, подробиці не наводяться. Відповідальність за вибух взяло на себе анархістське угруповання "Революційна класова самооборона". Антитерористична служба Греції проводить розслідування.

Контекст

У червні 2023 року правляча в Греції консервативна партія "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса здобула перемогу на повторних парламентських виборах, здобувши абсолютну більшість у парламенті. Після цього Міцотакіс пообіцяв грекам "кінець невизначеності та початок ери стабільності".

У Бериславі російська бомба впала біля житлового будинку, минулось без жертв29.01.24, 20:33 • 46535 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,949.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18