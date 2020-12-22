В Афганистане от взрывов придорожных бомб погибли семь человек

Отмечается, что один из взрывов произошел в провинции Парван на востоке Афганистана, в результате чего при подрыве автомобиля погибли пять полицейских, включая начальника дорожной полиции провинции Вали Мохаммада. Взрыв произошел во 2-м полицейском округе города Чарикар, являющегося административным центром провинции.

Кроме того, в провинции Бадгис на западе Афганистана два мирных жителя погибли и еще один был ранен, когда грузовой автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве в районе Мукур.

Сотрудники афганской полиции обвинили в закладке придорожных бомб боевиков движения “Талибан”.

Как сообщал УНН, по данным МВД Афганистана, в стране из-за терактов за три месяца погибло полтысячи мирных жителей, еще более тысячи — ранены.

Напомним, неделю назад столица Афганистана подверглась ракетному обстрелу. Через день после этого Кабул вновь всколыхнули теракты, в которых погибли по меньшей мере три человека. Кроме того, в результате взрыва был убит заместитель губернатора столицы Афганистана, когда он ехал на работу. 19 декабря в Афганистане обстреляли ракетами военную базу США.