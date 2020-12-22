В Афганістані від вибухів придорожніх бомб загинули семеро людей

Відзначається, що один з вибухів стався в провінції Парван на сході Афганістану, в результаті чого при підриві автомобіля загинули п’ятеро поліцейських, включаючи начальника дорожньої поліції провінції Валі Мохаммада. Вибух стався у 2-му поліцейському окрузі міста Чарикар, що є адміністративним центром провінції.

Крім того, в провінції Бадгис на заході Афганістану два мирних жителя загинуло та ще один був поранений, коли вантажний автомобіль підірвався на саморобному вибуховому пристрої в районі Мукурі.

Співробітники афганської поліції звинуватили в закладці придорожніх бомб бойовиків руху “Талібан”.

Як повідомляв УНН, за даними МВС Афганістану, в країні через теракти за три місяці загинуло півтисячі мирних жителів, ще більше тисячі — поранені.

Нагадаємо, тиждень тому столиця Афганістану зазнала ракетного обстрілу. Через день після цього Кабул знову сколихнули теракти, в яких загинули щонайменше три людини. Крім того, в результаті вибуху був убитий заступник губернатора столиці Афганістану, коли він їхав на роботу. 19 грудня в Афганістані обстріляли ракетами військову базу США.