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В Афганістані обстріляли ракетами військову базу США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У суботу по великій базі США в Афганістані було випущено п'ять ракет, але обійшлося без жертв. Про це заявили представники НАТО і провінцій, передає УНН із посиланням на ABCnews.

В Афганістані обстріляли ракетами військову базу США

За словами представниці влади північної провінції Парван Вахіда Шахкар, ракети потрапили в аеродром "Баграм".

За її словами, було випущено 5 з 12 ракет, поліції вдалося знешкодити інші.

За її словами, серед мирного населення у цьому районі немає жертв.

Офіційний представник НАТО також підтвердив журналістам факт нападу і сказав, що, згідно з попередніми повідомленнями, аеродром не постраждав.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні у столиці Афганістану - Кабулі розірвалися 10 ракет, загинула щонайменше одна людина, а ще двоє були поранені.

За останні місяці у Кабулі було скоєно кілька смертельних нападів, незважаючи на те, що "Талібан" і уряд Афганістану брали участь у мирних переговорах з вересня у Катарі. За пів року "Талібан" вчинив 53 напади смертників і 1250 вибухів, у результаті яких в Афганістані загинуло 1210 мирних жителів, а 2,5 тис. були поранені.

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