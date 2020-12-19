В Афганістані обстріляли ракетами військову базу США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У суботу по великій базі США в Афганістані було випущено п'ять ракет, але обійшлося без жертв. Про це заявили представники НАТО і провінцій, передає УНН із посиланням на ABCnews.
За словами представниці влади північної провінції Парван Вахіда Шахкар, ракети потрапили в аеродром "Баграм".
За її словами, було випущено 5 з 12 ракет, поліції вдалося знешкодити інші.
За її словами, серед мирного населення у цьому районі немає жертв.
Офіційний представник НАТО також підтвердив журналістам факт нападу і сказав, що, згідно з попередніми повідомленнями, аеродром не постраждав.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні у столиці Афганістану - Кабулі розірвалися 10 ракет, загинула щонайменше одна людина, а ще двоє були поранені.
За останні місяці у Кабулі було скоєно кілька смертельних нападів, незважаючи на те, що "Талібан" і уряд Афганістану брали участь у мирних переговорах з вересня у Катарі. За пів року "Талібан" вчинив 53 напади смертників і 1250 вибухів, у результаті яких в Афганістані загинуло 1210 мирних жителів, а 2,5 тис. були поранені.