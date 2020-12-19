В Афганистане обстреляли ракетами военную базу США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В субботу по большой базе США в Афганистане было выпущено пять ракет, но обошлось без жертв. Об этом заявили представители НАТО и провинций, передает УНН со ссылкой на ABCnews.
По словам представительницы власти северной провинции Парван Вахида Шахкар, ракеты попали в аэродром "Баграм".
По ее словам, было выпущено 5 из 12 ракет, полиции удалось обезвредить остальные.
По ее словам, среди мирного населения в этом районе нет жертв.
Официальный представитель НАТО также подтвердил журналистам факт нападения и сказал, что, согласно предварительным сообщениям, аэродром не пострадал.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в столице Афганистана - Кабуле разорвались 10 ракет, погиб по меньшей мере один человек, а еще двое были ранены.
За последние месяцы в Кабуле было совершено несколько смертельных нападений, несмотря на то, что "Талибан" и правительство Афганистана участвовали в мирных переговорах с сентября в Катаре. За пол года "Талибан" совершил 53 нападения смертников и 1250 взрывов, в результате которых в Афганистане погибло 1210 мирных жителей, а 2,5 тыс. были ранены.