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В Афганистане обстреляли ракетами военную базу США

Киев • УНН

 • 19578 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В субботу по большой базе США в Афганистане было выпущено пять ракет, но обошлось без жертв. Об этом заявили представители НАТО и провинций, передает УНН со ссылкой на ABCnews.

В Афганистане обстреляли ракетами военную базу США

По словам представительницы власти северной провинции Парван Вахида Шахкар, ракеты попали в аэродром "Баграм".

По ее словам, было выпущено 5 из 12 ракет, полиции удалось обезвредить остальные.

По ее словам, среди мирного населения в этом районе нет жертв.

Официальный представитель НАТО также подтвердил журналистам факт нападения и сказал, что, согласно предварительным сообщениям, аэродром не пострадал.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в столице Афганистана - Кабуле разорвались 10 ракет, погиб по меньшей мере один человек, а еще двое были ранены.

За последние месяцы в Кабуле было совершено несколько смертельных нападений, несмотря на то, что "Талибан" и правительство Афганистана участвовали в мирных переговорах с сентября в Катаре. За пол года "Талибан" совершил 53 нападения смертников и 1250 взрывов, в результате которых в Афганистане погибло 1210 мирных жителей, а 2,5 тыс. были ранены.

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