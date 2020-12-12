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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71822 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94938 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115098 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150224 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198563 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194798 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282037 просмотра

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Столица Афганистана попала под ракетный обстрел, есть погибшие

Столица Афганистана попала под ракетный обстрел, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 17612 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В столице Афганистана — Кабуле разорвались 10 ракет, погиб по меньшей мере один человек, а еще двое были ранены. Об этом сообщил представитель МВД страны Тарик Ариан, пишет Al Jazeera, передает УНН.

“Сегодня утром из района Лабе Джар в Кабуле было выпущено 10 ракет”, — заявил представитель МВД Афганистана.

По его словам, три ракеты разорвались вблизи международного аэропорта Кабула, а семь — в жилых районах, в результате чего один гражданский погиб и двое ранены.

Ракеты были выпущены из транспортного средства с северной окраины столицы. Некоторые из них попали в комплекс аэропорта Кабула и повредили самолет, который был пуст, и никто не пострадал.

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За последние месяцы в Кабуле было совершено несколько смертельных нападений, несмотря на то, что “Талибан” и правительство Афганистана участвовали в мирных переговорах с сентября в Катаре. За полгода “Талибан” совершил 53 нападения самоубийц и 1250 взрывов, в результате которых в Афганистане погибло 1210 мирных жителей, а 2,5 тыс. были ранены.

Напомним, 21 ноября во время ракетного обстрела Кабула со стороны ИГИЛ восемь человек погибли, более 30 получили ранения. ИГИЛ также заявило о двух смертельных нападениях в Кабуле на образовательные центры, в том числе на Кабульский университет.

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