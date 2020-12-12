Столица Афганистана попала под ракетный обстрел, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В столице Афганистана — Кабуле разорвались 10 ракет, погиб по меньшей мере один человек, а еще двое были ранены. Об этом сообщил представитель МВД страны Тарик Ариан, пишет Al Jazeera, передает УНН.
“Сегодня утром из района Лабе Джар в Кабуле было выпущено 10 ракет”, — заявил представитель МВД Афганистана.
По его словам, три ракеты разорвались вблизи международного аэропорта Кабула, а семь — в жилых районах, в результате чего один гражданский погиб и двое ранены.
Ракеты были выпущены из транспортного средства с северной окраины столицы. Некоторые из них попали в комплекс аэропорта Кабула и повредили самолет, который был пуст, и никто не пострадал.
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За последние месяцы в Кабуле было совершено несколько смертельных нападений, несмотря на то, что “Талибан” и правительство Афганистана участвовали в мирных переговорах с сентября в Катаре. За полгода “Талибан” совершил 53 нападения самоубийц и 1250 взрывов, в результате которых в Афганистане погибло 1210 мирных жителей, а 2,5 тыс. были ранены.
Напомним, 21 ноября во время ракетного обстрела Кабула со стороны ИГИЛ восемь человек погибли, более 30 получили ранения. ИГИЛ также заявило о двух смертельных нападениях в Кабуле на образовательные центры, в том числе на Кабульский университет.