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Столиця Афганістану потрапила під ракетний обстріл, є загиблі

Столиця Афганістану потрапила під ракетний обстріл, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У столиці Афганістану — Кабулі розірвалися 10 ракет, загинула щонайменше одна людина, а ще двоє були поранені. Про це повідомив речник МВС країни Тарік Аріан, пише Al Jazeera, передає УНН.

“Сьогодні вранці з району Лабе Джар у Кабулі було випущено 10 ракет”, — заявив речник МВС Афганістану.

За його словами, три ракети розірвалися поблизу міжнародного аеропорту Кабула, а сім — у житлових районах, в результаті чого один цивільний загинув та двоє поранені.

Ракети були випущені з транспортного засобу з північної околиці столиці. Деякі з них потрапили в комплекс аеропорту Кабула та пошкодили літак, який був порожній, і ніхто не постраждав.

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За останні місяці в Кабулі було здійснено кілька смертельних нападів, незважаючи на те, що “Талібан” і уряд Афганістану брали участь у мирних переговорах з вересня в Катарі. За півроку “Талібан” здійснив 53 напади самогубців та 1250 вибухів, в результаті яких в Афганістані загинуло 1210 мирних жителів, а 2,5 тис. були поранені.

Нагадаємо, 21 листопада під час ракетного обстрілу Кабула з боку ІДІЛ вісім людей загинули, понад 30 було поранено. ІДІЛ також заявила про два смертельні напади в Кабулі на освітні центри, в тому числі на Кабульський університет.

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