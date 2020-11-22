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В ООН засудили ракетний обстріл столиці Афганістану

В ООН засудили ракетний обстріл столиці Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив ракетний обстріл столиці Афганістану Кабула, в результаті якого в суботу загинули як мінімум 8 людей, близько 30 були поранені. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

Генеральний секретар ООН заявив про необхідність покінчити з насильством в Афганістані. Він висловив надію на те, що в рамках мирного переговорного процесу вдасться швидко домогтися деескалації конфлікту і припинення терактів.

“Майбутня конференція „Афганістан 2020“, яка пройде 23 −24 листопада з участю представників Афганістану, Фінляндії та ООН, — можливість підтвердити прихильність мирному розвитку і майбутнього процвітання країни”, — йдеться в заяві Гутерріша.

За даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, 21 листопада в результаті ракетного обстрілу в Кабулі розірвалися понад 20 снарядів, в тому числі і недалеко від Зеленої зони, де знаходяться посольства і міжнародні офіси. Загинули щонайменше 8 осіб, близько 30 — поранені. Кабул був обстріляний напередодні запланованих переговорів у Досі, столиці Катару, між представниками афганського уряду і руху “Талібан”.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк примі провів переговори з представниками влади Афганістану і представниками “Талібану”.

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