В ООН засудили ракетний обстріл столиці Афганістану

Генеральний секретар ООН заявив про необхідність покінчити з насильством в Афганістані. Він висловив надію на те, що в рамках мирного переговорного процесу вдасться швидко домогтися деескалації конфлікту і припинення терактів.

“Майбутня конференція „Афганістан 2020“, яка пройде 23 −24 листопада з участю представників Афганістану, Фінляндії та ООН, — можливість підтвердити прихильність мирному розвитку і майбутнього процвітання країни”, — йдеться в заяві Гутерріша.

За даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, 21 листопада в результаті ракетного обстрілу в Кабулі розірвалися понад 20 снарядів, в тому числі і недалеко від Зеленої зони, де знаходяться посольства і міжнародні офіси. Загинули щонайменше 8 осіб, близько 30 — поранені. Кабул був обстріляний напередодні запланованих переговорів у Досі, столиці Катару, між представниками афганського уряду і руху “Талібан”.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк примі провів переговори з представниками влади Афганістану і представниками “Талібану”.