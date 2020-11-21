Помпео провів переговори з представниками влади Афганістану і “Талібану”

“Наші міцні зусилля з боротьби з тероризмом та військові партнерські стосунки з Катаром є життєво важливою частиною наших цілей у галузі регіональної безпеки, і я радий, що маю можливість їх посилити... Почесна зустріч з катарським аміром Аль Тані сьогодні в Досі. Ми обговорили наше міцне партнерство у боротьбі з тероризмом та військову співпрацю на авіабазі Аль-Удейд. Двостороння торгівля та інвестиції зростають з року в рік і будуть і надалі посилювати наше взаємне процвітання”, — написав Помпео у своєму Twitter.

Він також відвідав Об’єднані Арабські Емірати, де темою його зустрічі із принцем Мухаммедом бін Заїд Аль Нахайяном стала важливість угод про нормалізацію відносин із Ізраїлем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США майже вполовину скоротять військову присутність в Афганістані

Цього тижня в Пентагоні заявили про виведення близько 2000 військовослужбовців з Афганістану, прискоривши терміни, встановлені в угоді від лютого між Вашингтоном і “Талібаном”, відповідно до умов якої повне виведення військ США з Афганістану має бути завершено в середині 2021 року.

Нинішні переговори між “Талібаном” та Кабулом проходять вперше в історії країни. Вони почалися 12 вересня в Досі, але майже відразу ж припинилися через розбіжності між сторонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Афганістані атакували університет Кабула: щонайменше 19 жертв, десятки поранені

За даними ЗМІ, сторони зуміли вирішити низку розбіжностей. Таліби і влада Афганістану дотримуються діаметрально протилежних поглядів з двох питань, що стосуються застосування ісламського права і впливу угоди між США і талібами на майбутню угоду про перемир’я в Афганістані.

Як повідомляв УНН, незадовго до візиту Помпео в Доху у Кабулі стався теракт, в результаті якого загинули 10 людей. Відповідальність взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”.