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Помпео провів переговори з представниками влади Афганістану і “Талібану”

Помпео провів переговори з представниками влади Афганістану і “Талібану”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У столиці Катару, місті Доха, держсекретар США Майк Помпео зустрівся з учасниками переговорів між офіційним урядом Афганістану і керівництвом “Талібану”. Про це повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.

“Наші міцні зусилля з боротьби з тероризмом та військові партнерські стосунки з Катаром є життєво важливою частиною наших цілей у галузі регіональної безпеки, і я радий, що маю можливість їх посилити... Почесна зустріч з катарським аміром Аль Тані сьогодні в Досі. Ми обговорили наше міцне партнерство у боротьбі з тероризмом та військову співпрацю на авіабазі Аль-Удейд. Двостороння торгівля та інвестиції зростають з року в рік і будуть і надалі посилювати наше взаємне процвітання”, — написав Помпео у своєму Twitter.

Він також відвідав Об’єднані Арабські Емірати, де темою його зустрічі із принцем Мухаммедом бін Заїд Аль Нахайяном стала важливість угод про нормалізацію відносин із Ізраїлем.

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Цього тижня в Пентагоні заявили про виведення близько 2000 військовослужбовців з Афганістану, прискоривши терміни, встановлені в угоді від лютого між Вашингтоном і “Талібаном”, відповідно до умов якої повне виведення військ США з Афганістану має бути завершено в середині 2021 року.

Нинішні переговори між “Талібаном” та Кабулом проходять вперше в історії країни. Вони почалися 12 вересня в Досі, але майже відразу ж припинилися через розбіжності між сторонами.

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За даними ЗМІ, сторони зуміли вирішити низку розбіжностей. Таліби і влада Афганістану дотримуються діаметрально протилежних поглядів з двох питань, що стосуються застосування ісламського права і впливу угоди між США і талібами на майбутню угоду про перемир’я в Афганістані.

Як повідомляв УНН, незадовго до візиту Помпео в Доху у Кабулі стався теракт, в результаті якого загинули 10 людей. Відповідальність взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”.

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