У столиці Афганістану через теракт загинули 10 людей, десятки поранені

За його словом, вибух стався в одному з освітніх центрів афганській столиці. За попередніми даними загинули 10 людей, поранені 20 осіб.

Очевидці повідомляють, що бомбу підірвав на собі терорист-смертник, а кількість загиблих значно більше.

За даними телеканалу “Аль-Арабія”, відповідальність за теракт взяло на себе угруповання “Ісламська держава”. Проте “Талібан” свою причетність до вибуху заперечує.

Як повідомляв УНН, в день мирних переговорів “Талібану” та афганського уряду в столиці Катару в місті Гор в центральній частині Афганістану щонайменше 14 людей загинули, 119 людей поранені внаслідок вибуху автомобіля біля місцевого відділку поліції. Офіс губернатора провінції Гор звинуватив у нападі угруповання “Талібан”.

