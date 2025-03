В столице Афганистана из-за теракта погибли 10 человек, десятки ранены

По его словам, взрыв произошел в одном из образовательных центров афганской столицы. По предварительным данным, погибли 10 человек, ранены — 20.

Очевидцы сообщают, что бомбу подорвал на себе террорист-смертник, а количество погибших значительно больше.

По данным телеканала “Аль-Арабия”, ответственность за теракт взяла на себя группировка “Исламское государство”. Однако “Талибан” свою причастность к взрыву отрицает.

Как сообщал УНН, в день мирных переговоров “Талибана” и афганского правительства в столице Катара в городе Гор в центральной части Афганистана по меньшей мере 14 человек погибли, 119 человек получили ранения в результате взрыва автомобиля у местного отделения полиции. Офис губернатора провинции Гор обвинил в нападении группировки “Талибан”.

Authorities in #Afghanistan say a suicide bomber who blew himself up outside a private #Kabul education facility has killed at least 18 people and more than 57 others. https://t.co/y5IXetvAOP



pic.twitter.com/QWKq2HJY6d

— Atlantide (@ Atlantide4world) October 24, 2020