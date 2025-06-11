Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

Министерство здравоохранения опубликовало на своем сайте обновленный проект постановления о регулировании маркетинговых услуг на фармрынке для общественного обсуждения. Несмотря на декларирование компромисса, документ защищает исключительно интересы крупных производителей, ведь предложенная модель позволяет им сохранять сверхприбыли, тогда как аптеки, дистрибьюторы и конечные потребители оказываются в менее выгодном положении, пишет УНН.

Детали

Представленный Министерством здравоохранения обновленный проект постановления устанавливает ограничения на расходы производителей лекарственных средств на маркетинговые услуги. Согласно обновленному документу, такие расходы не могут превышать 20% от общего объема реализации безрецептурных препаратов (без НДС) за предыдущий год. Формально - это выглядит и подается регулятором как шаг навстречу рынку. Но на самом деле речь идет о модели регулирования, выгодной исключительно производителям.

Согласно предложенным изменениям маркетинговые расходы разделяются следующим образом: 18% - на безрецептурные (OTC) препараты, и только 2% - на рецептурные (Rx). И эта модель, как ни странно, сразу получила поддержку украинских производителей.

Министр, наверное, нас услышал, поскольку совсем неожиданно для большинства участников рынка появился новый проект постановления с другой моделью регулирования маркетинга, которого министр лично представил участникам рынка. Эта модель является более компромиссной и четко устанавливает, что маркетинговые услуги оплачиваются только на безрецептурные препараты и их администрирует производитель. То есть производитель, ежедневно отгружая безрецептурные препараты, четко понимает, сколько маркетинга он может заплатить, и предоставляет соответствующие данные Госпотребслужбе - отметил в интервью президент Ассоциации производителей лекарств Украины (АПЛУ) Петр Багрий.

Но даже сам Багрий признает, что новая модель дает возможность производителям платить меньше. И это ключевое отличие от предыдущей редакции проекта постановления о регулировании маркетинга, в которой Минздрав предлагал ограничить его на уровне 12% маркетинга от общего объема аптечных продаж. Тогда именно производители выступили против такого подхода к регулированию и угрожали увеличением цен на лекарства.

Эта модель предлагает 18% от оборота безрецептурных препаратов. В конце концов, для производителя это в разы меньше, чем 12% от оборота рынка - отметил президент АПЛУ.

В чем же манипуляция?

Несмотря на красивую обертку в 20%, эта цифра является лишь фасадом, за которым кроются совсем другие расчеты. Большую часть этой цифры, или 18%, составляет маркетинг ОТС препаратов. Сейчас, по данным аналитиков Proxima Reserch, которые проводят регулярные исследования фармацевтического рынка, доля безрецептурных препаратов составляет ориентировочно 35% от всего рынка лекарственных средств. Поэтому в реальности - доля маркетинговых расходов будет значительно меньше, даже если посчитать их как процент от всего рынка лекарственных средств, а не только безрецептурного сегмента.

Итак, 18%, которые предлагается разрешить заводу тратить на маркетинг от 35% доли безрецептурных лекарств - это 6,3% от общего объема продаж лекарств в ценах производителя.

Если к этому добавить 2%, которые предлагается разрешить на маркетинг рецептурных лекарств (а это 65% от всего рынка) в розничной цене, получается 1,3%.

То есть простая математика демонстрирует, что заявленные в проекте постановления 20% превращаются в 7,6% в реальности.

Это почти вдвое меньше тех же 12%, которые предлагало Министерство здравоохранения в предыдущем проекте. К тому же следует учитывать, что все эти расчеты - лишь идеальный теоретический максимум. Ситуация на рынке на самом деле немного иная

Сейчас наценки дистрибьюторов и аптек совокупно составляют 30%.

В пересчете на розничные цены 7,6% превращаются в 4,92%, а если учесть, что около 30% производителей вообще не платят за маркетинг, то фактический уровень еще ниже – около 3,5%.

Поэтому то, что подается Минздравом как 20%, на самом деле в реальности составляет всего 3,5%.

Что же "компромисс" впечатляющий 12% превратились в 3,5%, что меньше в три с половиной раза. Теперь понятно, почему производителей такой вариант более чем устраивает.

Получается, что вместо прозрачного и честного подхода к урегулированию маркетинговых услуг на фармацевтическом рынке Минздрав фактически играет на поле крупных производителей. Сейчас ситуация выглядит так, что главная цель - не снизить стоимость лекарств, не урегулировать взаимоотношения между производителем, аптекой и пациентом, а сохранить прибыли фармгигантов под видом компромисса.

Напомним

С 1 марта 2025 года в Украине вступило в силу постановление Кабмина №168, вводящее ограничение наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Оно было принято во исполнение решения СНБО по снижению цен на лекарства в Украине.

Однако на практике запрет аптекам заключать маркетинговые договоры с производителями не привел к удешевлению лекарств. Опрошенные УНН украинцы не почувствовали падения цен, а наоборот констатируют, что лекарства дорожают.