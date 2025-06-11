Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

$41.560.06
47.500.13
ukenru
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
07:03 • 7854 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
07:00 • 16109 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
06:29 • 24411 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 30092 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 59376 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 48805 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 54150 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 62209 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 50363 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 46043 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.5м/с
41%
750мм
Популярные новости

Удар по Харькову: количество жертв и раненых возросло, среди пострадавших - дети

10 июня, 23:13 • 18381 просмотра

В Ирпене администратора ресторана наказали за российскую музыку

10 июня, 23:45 • 20788 просмотра

Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении ее в международных водах и ответила на критику Трампа

11 июня, 00:43 • 16961 просмотра

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

11 июня, 01:47 • 22428 просмотра

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

06:12 • 15238 просмотра
публикации

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

06:29 • 24423 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 268999 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 256402 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 247019 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 251564 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Пит Хегсетх

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Киев

Соединённые Штаты

Стамбул

Харьков

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 20499 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 31597 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 59154 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 42511 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 78224 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ми-24

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Илон Маск выразил сожаление по поводу своих сообщений о Дональде Трампе, которые усилили их конфликт. Спор привел к потере 34 млрд долларов состояния Маска.

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

Миллиардер Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях в соцсети Х о президенте США Дональде Трампе, однако не уточнил, какие именно имел в виду, передает УНН.

"Я сожалею о некоторых своих постах о президенте

Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал Маск в Х.

Маск намекает на примирение с Трампом, ответив эмодзи с сердцем на обращение президента США10.06.25, 09:45 • 3714 просмотров

Контекст

Конфликт между Трампом и Маском начался на прошлой неделе.

 Дональд Трамп заявил, что разочарован Илоном Маском после критики им налогового законопроекта. Маск ответил, что документ ему не показывали и призвал убрать лишние пункты.  Впоследствии противостояние продолжилось.

Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп лжет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.

Также Маск поддержал идею импичмента Трампа.

Кроме того, Илон Маск обвинил Дональда Трампа в фигурировании в "файлах Эпштейна", заявив, что это является причиной их необнародования. Ранее была рассекречена часть документов по делу Эпштейна.

Илон Маск заявлял, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы. По данным комиссии, Маск потратил более 290 миллионов долларов на выборы 2024 года.

В результате состояние Илона Маска сократилось на 34 млрд долларов из-за конфликта с Трампом. Причиной стали угрозы отмены госконтрактов и отказ в назначении руководителя NASA.

Дональд Трамп на фоне спора  Маском заявлял, что рассматривает продажу собственной Tesla, которую приобрел для поддержки Илона.

Bloomberg сообщало, что спор Маска с Трампом угрожает бизнесу американского миллиардера. Падение продаж Tesla, проблемы SpaceX и кризис X ставят под сомнение будущее империи Маска.

Трамп обвиняет Илона Маска в употреблении наркотиков, в частности кетамина, из-за его "безумного" поведения. Хотя Маск и признавал употребление кетамина, он отрицает зависимость.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
Тесла, Инк.
SpaceX
Bloomberg L.P.
NASA
Дональд Трамп
Элон Маск
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9