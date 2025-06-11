Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

Миллиардер Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях в соцсети Х о президенте США Дональде Трампе, однако не уточнил, какие именно имел в виду, передает УНН.

"Я сожалею о некоторых своих постах о президенте

Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал Маск в Х.

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Контекст

Конфликт между Трампом и Маском начался на прошлой неделе.

Дональд Трамп заявил, что разочарован Илоном Маском после критики им налогового законопроекта. Маск ответил, что документ ему не показывали и призвал убрать лишние пункты. Впоследствии противостояние продолжилось.

Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп лжет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.

Также Маск поддержал идею импичмента Трампа.

Кроме того, Илон Маск обвинил Дональда Трампа в фигурировании в "файлах Эпштейна", заявив, что это является причиной их необнародования. Ранее была рассекречена часть документов по делу Эпштейна.

Илон Маск заявлял, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы. По данным комиссии, Маск потратил более 290 миллионов долларов на выборы 2024 года.

В результате состояние Илона Маска сократилось на 34 млрд долларов из-за конфликта с Трампом. Причиной стали угрозы отмены госконтрактов и отказ в назначении руководителя NASA.

Дональд Трамп на фоне спора Маском заявлял, что рассматривает продажу собственной Tesla, которую приобрел для поддержки Илона.

Bloomberg сообщало, что спор Маска с Трампом угрожает бизнесу американского миллиардера. Падение продаж Tesla, проблемы SpaceX и кризис X ставят под сомнение будущее империи Маска.

Трамп обвиняет Илона Маска в употреблении наркотиков, в частности кетамина, из-за его "безумного" поведения. Хотя Маск и признавал употребление кетамина, он отрицает зависимость.