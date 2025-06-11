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Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

Київ • УНН

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Ілон Маск висловив жаль щодо своїх дописів про Дональда Трампа, які посилили їхній конфлікт. Суперечка призвела до втрати 34 млрд доларів статків Маска.

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

Мільярдер Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи в соцмережі Х про президента США Дональда Трампа, проте не уточнив, які саме мав на увазі, передає УНН.

"Я шкодую про деякі свої пости про президента

Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко", - написав Маск в Х.

Маск натякає на примирення з Трампом, відповівши емодзі із серцем на звернення президента США10.06.25, 09:45 • 3716 переглядiв

Контекст

Конфлікт між Трампом та Маском розпочався минулого тижня.

 Дональд Трамп заявив, що розчарований Ілоном Маском після критики ним податкового законопроєкту. Маск відповів, що документ йому не показували та закликав прибрати зайві пункти.  Згодом протистояння продовжилося.

Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Також Маск підтримав ідею імпічменту Трампа.

Окрім того, Ілон Маск звинуватив Дональда Трампа у фігуруванні в "файлах Епштейна", заявивши, що це є причиною їх неоприлюднення. Раніше було розсекречено частину документів у справі Епштейна.

Ілон Маск заявляв, що без його підтримки Трамп програв би вибори. За даними комісії, Маск витратив понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року.

В результаті статки Ілона Маска скоротилися на 34 млрд доларів через конфлікт з Трампом. Причиною стали погрози скасування держконтрактів та відмова у призначенні керівника NASA.

Дональд Трамп на тлі суперечки  Маском заявляв, що розглядає продаж власної Tesla, яку придбав для підтримки Ілона.

Bloomberg повідомляло, що суперечка Маска з Трампом загрожує бізнесу американського мільярдера. Падіння продажів Tesla, проблеми SpaceX та криза X ставлять під сумнів майбутнє імперії Маска.

Трамп звинувачує Ілона Маска у вживанні наркотиків, зокрема кетаміну, через його "божевільну" поведінку. Хоч Маск і визнавав вживання кетаміну, він заперечує залежність.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Bloomberg
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