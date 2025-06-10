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Маск натякає на примирення з Трампом, відповівши емодзі із серцем на звернення президента США

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Відносини між Маском і Трампом потеплішали. Маск відповів на звернення Трампа, яке опублікував консервативний інфлюенсер, емодзі у вигляді серця.

Маск натякає на примирення з Трампом, відповівши емодзі із серцем на звернення президента США

Стосунки президента-республіканця з генеральним директором Tesla і SpaceX набули м'якшого тону в понеділок, коли Маск відповів на кліп Трампа на платформі X.

Передає УНН із посиланням на FoxNews.

Деталі

 Президент США Дональд Трамп у понеділок у зверненні, опублікованому консервативним інфлюенсером ALX, заявив наступне щодо відносин з Ілоном Маском:

У нас були прекрасні стосунки, і я бажаю йому всього найкращого - насправді, дуже найкращого

Американський мільярдер відповів президенту США на цей пост емодзі у вигляді серця в понеділок увечері.

Публічна сварка між Маском і Трампом, схоже, втрачає силу, стверджує медіакомпанія Fox, оскільки Маск, начебто, підтримав Трампа в боротьбі з антикриговими заворушеннями в Лос-Анджелесі.

Губернатор Гевін Ньюскам і "мер" Басс повинні вибачитися перед жителями Лос-Анджелеса за абсолютно жахливу роботу, яку вони виконали, і це тепер охоплює триваючі заворушення в Лос-Анджелесі. .. Це не протестувальники, це баламути і заколотники

- сказав Трамп пізно ввечері в неділю в повідомленні, яким поділився Маск.

Нагадаємо

Суперечка Маска з Трампом загрожує бізнесу американського мільярдера. Падіння продажів Tesla, проблеми SpaceX та криза X ставлять під сумнів майбутнє імперії Маска.

Дональд Трамп попередив Ілона Маска про наслідки, якщо той фінансуватиме Демократичну партію.

УНН передавав, що хитка розрядка напруженості у протистоянні в соціальних мережах між президентом Дональдом Трампом та Ілоном Маском зберігається після телефонної розмови між представниками обох сторін.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Tesla
Демократична партія США
SpaceX
Fox News Channel
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Tesla
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