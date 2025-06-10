Маск натякає на примирення з Трампом, відповівши емодзі із серцем на звернення президента США

Стосунки президента-республіканця з генеральним директором Tesla і SpaceX набули м'якшого тону в понеділок, коли Маск відповів на кліп Трампа на платформі X.

Передає УНН із посиланням на FoxNews.

Президент США Дональд Трамп у понеділок у зверненні, опублікованому консервативним інфлюенсером ALX, заявив наступне щодо відносин з Ілоном Маском:

У нас були прекрасні стосунки, і я бажаю йому всього найкращого - насправді, дуже найкращого

Американський мільярдер відповів президенту США на цей пост емодзі у вигляді серця в понеділок увечері.

Публічна сварка між Маском і Трампом, схоже, втрачає силу, стверджує медіакомпанія Fox, оскільки Маск, начебто, підтримав Трампа в боротьбі з антикриговими заворушеннями в Лос-Анджелесі.

Губернатор Гевін Ньюскам і "мер" Басс повинні вибачитися перед жителями Лос-Анджелеса за абсолютно жахливу роботу, яку вони виконали, і це тепер охоплює триваючі заворушення в Лос-Анджелесі. .. Це не протестувальники, це баламути і заколотники