Маск намекает на примирение с Трампом, ответив эмодзи с сердцем на обращение президента США
Киев • УНН
Отношения между Маском и Трампом потеплели. Маск ответил на обращение Трампа, которое опубликовал консервативный инфлюенсер, эмодзи в виде сердца.
Отношения президента-республиканца с генеральным директором Tesla и SpaceX приобрели более мягкий тон в понедельник, когда Маск ответил на клип Трампа на платформе X.
Передает УНН со ссылкой на FoxNews.
Детали
Президент США Дональд Трамп в понедельник в обращении, опубликованном консервативным инфлюенсером ALX, заявил следующее об отношениях с Илоном Маском:
У нас были прекрасные отношения, и я желаю ему всего наилучшего - на самом деле, самого наилучшего
Американский миллиардер ответил президенту США на этот пост эмодзи в виде сердца в понедельник вечером.
Публичная ссора между Маском и Трампом, похоже, теряет силу, утверждает медиакомпания Fox, поскольку Маск, якобы, поддержал Трампа в борьбе с антиледовыми беспорядками в Лос-Анджелесе.
Губернатор Гэвин Ньюскам и "мэр" Басс должны извиниться перед жителями Лос-Анджелеса за абсолютно ужасную работу, которую они проделали, и это теперь охватывает продолжающиеся беспорядки в Лос-Анджелесе. .. Это не протестующие, это смутьяны и мятежники
Напомним
Спор Маска с Трампом угрожает бизнесу американского миллиардера. Падение продаж Tesla, проблемы SpaceX и кризис X ставят под сомнение будущее империи Маска.
Дональд Трамп предупредил Илона Маска о последствиях, если тот будет финансировать Демократическую партию.
УНН передавал, что шаткая разрядка напряженности в противостоянии в социальных сетях между президентом Дональдом Трампом и Илоном Маском сохраняется после телефонного разговора между представителями обеих сторон.