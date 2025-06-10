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Маск намекает на примирение с Трампом, ответив эмодзи с сердцем на обращение президента США

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Отношения между Маском и Трампом потеплели. Маск ответил на обращение Трампа, которое опубликовал консервативный инфлюенсер, эмодзи в виде сердца.

Маск намекает на примирение с Трампом, ответив эмодзи с сердцем на обращение президента США

Отношения президента-республиканца с генеральным директором Tesla и SpaceX приобрели более мягкий тон в понедельник, когда Маск ответил на клип Трампа на платформе X.

Передает УНН со ссылкой на FoxNews.

Детали

 Президент США Дональд Трамп в понедельник в обращении, опубликованном консервативным инфлюенсером ALX, заявил следующее об отношениях с Илоном Маском:

У нас были прекрасные отношения, и я желаю ему всего наилучшего - на самом деле, самого наилучшего

Американский миллиардер ответил президенту США на этот пост эмодзи в виде сердца в понедельник вечером.

Публичная ссора между Маском и Трампом, похоже, теряет силу, утверждает медиакомпания Fox, поскольку Маск, якобы, поддержал Трампа в борьбе с антиледовыми беспорядками в Лос-Анджелесе.

Губернатор Гэвин Ньюскам и "мэр" Басс должны извиниться перед жителями Лос-Анджелеса за абсолютно ужасную работу, которую они проделали, и это теперь охватывает продолжающиеся беспорядки в Лос-Анджелесе. .. Это не протестующие, это смутьяны и мятежники

- сказал Трамп поздно вечером в воскресенье в сообщении, которым поделился Маск.

Напомним

Спор Маска с Трампом угрожает бизнесу американского миллиардера. Падение продаж Tesla, проблемы SpaceX и кризис X ставят под сомнение будущее империи Маска.

Дональд Трамп предупредил Илона Маска о последствиях, если тот будет финансировать Демократическую партию.

УНН передавал, что шаткая разрядка напряженности в противостоянии в социальных сетях между президентом Дональдом Трампом и Илоном Маском сохраняется после телефонного разговора между представителями обеих сторон.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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SpaceX
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Элон Маск
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