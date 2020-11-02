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В Афганістані атакували університет Кабула: щонайменше 19 жертв, десятки поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. В результаті нападу групи екстремістів на університет в Кабулі було вбито 19 осіб. Такі дані, як передав афганський телеканал TOLOnews, привів в понеділок офіційний представник міністерства внутрішніх справ країни Тарік Аріан, зазначає УНН.

Раніше катарський телеканал Al Jazeera повідомив про 20 загиблих під час атаки на кабульський виш.

За словами Аріана, під час нападу на столичний університет ще 22 людини отримали поранення. Він зазначив, що в атаці брали участь три бойовика. В ході операції сил безпеки, яка тривала близько шести годин, вони були знищені, вказав представник афганського МВС.

Раніше на території університету в Кабулі стався вибух, після чого група озброєних осіб почала стрілянину поруч з юридичним факультетом вузу. У той час там проходила церемонія відкриття книжкової виставки, в якій брали участь представники з Ірану.

До університету були направлені загони афганських спецпризначенців. Силам безпеки вдалося евакуювати сотні людей, що знаходилися поруч з місцем інциденту.

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