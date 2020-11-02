В Афганистане атаковали университет Кабула: не менее 19 жертв, десятки ранены

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил о 20 погибших во время атаки на кабульский вуз.

По словам Ариана, при нападении на столичный университет еще 22 человека получили ранения. Он отметил, что в атаке принимали участие три боевика. В ходе операции сил безопасности, которая продолжалась около шести часов, они были уничтожены, указал представитель афганского МВД.

Ранее на территории университета в Кабуле произошел взрыв, после чего группа вооруженных лиц начала стрельбу рядом с юридическим факультетом вуза. В то время там проходила церемония открытия книжной выставки, в которой принимали участие представители из Ирана.

К университету были направлены отряды афганского спецназа. Силам безопасности удалось эвакуировать сотни людей, находившихся рядом с местом инцидента.