Помпео провел переговоры с представителями властей Афганистана и "Талибана"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В столице Катара, Дохе, госсекретарь США Майк Помпео встретился с участниками переговоров между официальным правительством Афганистана и руководством “Талибана”. Об этом сообщает “Голос Америки”, передает УНН.
“Наши прочные усилия по борьбе с терроризмом и военные партнерские отношения с Катаром являются жизненно важной частью наших целей в области региональной безопасности, и я рад, что имею возможность их усилить... Почетная встреча с катарским амиром Аль Тани сегодня в Дохе. Мы обсудили наше крепкое партнерство в борьбе с терроризмом и военное сотрудничество на авиабазе Аль-Удейд. Двусторонняя торговля и инвестиции растут из года в год и будут продолжать усиливать наше взаимное процветание”, — написал Помпео в своем Twitter.
Он также посетил Объединенные Арабские Эмираты, где темой его встречи с принцем Мухаммедом бин Заид Аль Нахайяном стала важность соглашений о нормализации отношений с Израилем.
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На этой неделе в Пентагоне заявили о выводе около 2000 военнослужащих из Афганистана, ускорив сроки, установленные в соглашении от февраля между Вашингтоном и “Талибаном”, согласно условиям которого полный вывод войск США из Афганистана должен быть завершен в середине 2021 года.
Нынешние переговоры между “Талибаном” и Кабулом проходят впервые в истории страны. Они начались 12 сентября в Дохе, но почти сразу же прекратились из-за разногласий между сторонами по поводу обсуждаемых вопросов.
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По данным СМИ, стороны сумели решить ряд разногласий. Талибы и власти Афганистана придерживаются диаметрально противоположных взглядов по двум вопросам, касающихся применения исламского права и влияния соглашения между США и талибами на будущее соглашение о перемирии в Афганистане.
Как сообщал УНН, незадолго до визита Помпео в Доху в Кабуле произошел теракт, в результате которого погибли 10 человек. Ответственность взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”.