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В ООН осудили ракетный обстрел столицы Афганистана

В ООН осудили ракетный обстрел столицы Афганистана

Киев  •  УНН

 • 15874 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил ракетный обстрел столицы Афганистана Кабула, в результате которого в субботу погибли как минимум 8 человек, около 30 были ранены. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

Генеральный секретарь ООН заявил о необходимости покончить с насилием в Афганистане. Он выразил надежду на то, что в рамках мирного переговорного процесса удастся быстро добиться деэскалации конфликта и прекращения терактов.

“Предстоящая конференция „Афганистан 2020“, которая пройдет 23 −24 ноября с участием представителей Афганистана, Финляндии и ООН, — возможность подтвердить приверженность мирному развитию и будущему процветанию страны”, — говорится в заявлении Гутерриша.

По данным министерства внутренних дел Афганистана, 21 ноября в результате ракетного обстрела в Кабуле разорвались более 20 снарядов, в том числе и недалеко от Зеленой зоны, где находятся посольства и международные офисы. Погибли минимум 8 человек, около 30 — ранены. Кабул был обстрелян накануне запланированных переговоров в Дохе, столице Катара, между представителями афганского правительства и движения “Талибан”.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помео провел переговоры с представителями властей Афганистана и представителями “Талибана”.

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