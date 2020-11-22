В ООН осудили ракетный обстрел столицы Афганистана

Генеральный секретарь ООН заявил о необходимости покончить с насилием в Афганистане. Он выразил надежду на то, что в рамках мирного переговорного процесса удастся быстро добиться деэскалации конфликта и прекращения терактов.

“Предстоящая конференция „Афганистан 2020“, которая пройдет 23 −24 ноября с участием представителей Афганистана, Финляндии и ООН, — возможность подтвердить приверженность мирному развитию и будущему процветанию страны”, — говорится в заявлении Гутерриша.

По данным министерства внутренних дел Афганистана, 21 ноября в результате ракетного обстрела в Кабуле разорвались более 20 снарядов, в том числе и недалеко от Зеленой зоны, где находятся посольства и международные офисы. Погибли минимум 8 человек, около 30 — ранены. Кабул был обстрелян накануне запланированных переговоров в Дохе, столице Катара, между представителями афганского правительства и движения “Талибан”.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помео провел переговоры с представителями властей Афганистана и представителями “Талибана”.