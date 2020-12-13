В Афганістані чергові теракти: вибух та розстріл прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Кабулі через день після ракетного обстрілу місто знов сколихнули теракти, в яких загинуло щонайменше троє людей. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Al Jazeera, передає УНН.
За словами речника начальника кабульської поліції Фердоуса Фарамарца, на півночі столиці Афганістану сьогодні підірвали бронеавтомобіль. Бомба була прикріплена до автівки. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей, ще двоє — поранені.
Фарамарц також повідомив, що в східній частині Кабула був розстріляний прокурор уряду Афганістану. Прокурор вирушав на роботу, коли на нього напали в районі Карт-е-Аве.
Поки ніхто з угруповань не взяв на себе відповідальність за ці теракти.
Додається, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність за численні напади на Кабул протягом останніх місяців, включаючи теракти в освітніх установах, в результаті яких загинуло близько 50 людей, більшість з них студенти.
Нагадаємо, в суботу столиця Афганістану знову піддалася ракетному обстрілу, є жертви і поранені.