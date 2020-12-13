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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74822 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 98590 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115930 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151007 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199117 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195076 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282555 просмотра

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В Афганистане очередные теракты: взрыв и расстрел прокурора

В Афганистане очередные теракты: взрыв и расстрел прокурора

Киев  •  УНН

 • 14715 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Кабуле через день после ракетного обстрела город вновь всколыхнули теракты, в которых погибли по меньшей мере три человека. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Al Jazeera, передает УНН.

По словам представителя начальника кабульской полиции Фердоуси Фарамарца, на севере столицы Афганистана сегодня подорвали бронеавтомобиль. Бомба была прикреплена к машине. В результате взрыва погибли два человека, еще двое — ранены.

Фарамарц также сообщил, что в восточной части Кабула был расстрелян прокурор правительства Афганистана. Прокурор направлялся на работу, когда на него напали в районе Карт-э-Аве.

Пока никто из группировок не взял на себя ответственность за эти теракты.

Добавляется, что и ИГИЛ взяло на себя ответственность за многочисленные нападения на Кабул за последние месяцы, включая теракты в образовательных учреждениях, в результате которых погибло около 50 человек, большинство из них студенты.

Напомним, в субботу столица Афганистана вновь подверглась ракетному обстрелу, есть жертвы и раненые.

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