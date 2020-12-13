В Афганистане очередные теракты: взрыв и расстрел прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Кабуле через день после ракетного обстрела город вновь всколыхнули теракты, в которых погибли по меньшей мере три человека. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Al Jazeera, передает УНН.
По словам представителя начальника кабульской полиции Фердоуси Фарамарца, на севере столицы Афганистана сегодня подорвали бронеавтомобиль. Бомба была прикреплена к машине. В результате взрыва погибли два человека, еще двое — ранены.
Фарамарц также сообщил, что в восточной части Кабула был расстрелян прокурор правительства Афганистана. Прокурор направлялся на работу, когда на него напали в районе Карт-э-Аве.
Пока никто из группировок не взял на себя ответственность за эти теракты.
Добавляется, что и ИГИЛ взяло на себя ответственность за многочисленные нападения на Кабул за последние месяцы, включая теракты в образовательных учреждениях, в результате которых погибло около 50 человек, большинство из них студенты.
Напомним, в субботу столица Афганистана вновь подверглась ракетному обстрелу, есть жертвы и раненые.