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В Афганістані підірвали заступника губернатора столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Заступник губернатора столиці Афганістану Махбубулла Мохебі був убитий у вівторок в результаті вибуху його машини, коли він їхав на роботу. Про це з посиланням на представників служби безпеки пише Reuters, передає УНН.

В Афганістані підірвали заступника губернатора столиці

За даними силовиків, под його машину була покладена магнітна бомба, відома як “липка бомба”.

Не було негайного позову про відповідальність за вибух, в результаті якого заступник губернатора загинув, коли він подорожував із охоронцями. Двох охоронців було поранено.

Додається, що раніше заступник члена ради провінції загинув під час подібного нападу в західній провінції Гор. Один член ради та водій були поранені.

Нагадаємо, в суботу столиця Афганістану знову піддалася ракетному обстрілу, є жертви і поранені. Через день після ракетного обстрілу Кабул знов сколихнули теракти, в яких загинуло щонайменше троє людей.

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