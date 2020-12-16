В Афганістані підірвали заступника губернатора столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Заступник губернатора столиці Афганістану Махбубулла Мохебі був убитий у вівторок в результаті вибуху його машини, коли він їхав на роботу. Про це з посиланням на представників служби безпеки пише Reuters, передає УНН.
За даними силовиків, под його машину була покладена магнітна бомба, відома як “липка бомба”.
Не було негайного позову про відповідальність за вибух, в результаті якого заступник губернатора загинув, коли він подорожував із охоронцями. Двох охоронців було поранено.
Додається, що раніше заступник члена ради провінції загинув під час подібного нападу в західній провінції Гор. Один член ради та водій були поранені.
Нагадаємо, в суботу столиця Афганістану знову піддалася ракетному обстрілу, є жертви і поранені. Через день після ракетного обстрілу Кабул знов сколихнули теракти, в яких загинуло щонайменше троє людей.