В Афганистане взорвали заместителя губернатора столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Заместитель губернатора столицы Афганистана Махбубулла Мохеби был убит во вторник в результате взрыва его машины, когда он ехал на работу. Об этом со ссылкой на представителей службы безопасности пишет Reuters, передает УНН.
По данным силовиков, под его машину была заложена магнитная бомба, известная как “липкая бомба”.
Не было реакции об ответственности за взрыв, в результате которого заместитель губернатора погиб, когда он путешествовал с охранниками. Двое охранников получили ранения.
Добавляется, что ранее заместитель члена совета провинции погиб во время подобного нападения в западной провинции Гор. Один член совета и водитель были ранены.
Напомним, в субботу столица Афганистана вновь подверглась ракетному обстрелу, есть жертвы и раненые. Через день после ракетного обстрела Кабул вновь всколыхнули теракты, в которых погибли по меньшей мере три человека.